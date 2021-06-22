20 червня, у день празнику Зіслання Святого Духа, відбувся пастирський візит архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка на парафію УГКЦ святого рівноапостольного князя Володимира, що у с. Вимислівка Козівського деканату.

Відбувся Чин освячення храму та престолу, а відтак – Архиєрейська Свята Літургія. Співслужили кир Василію декан Козівський о. Роман Рокецький, о. Володимир Наконечний та адміністратор парафії о. Роман Денис. Про це повідомляє прес-служба Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

«Святий Дух постійно діє у Христовій Церкві, – наголосив митрополит у своїй проповіді. – Він є душею Церкви, Він освячує Її і опікується всіма членами Церкви. У Святій Тайні Хрещення ми народились для Бога водою і Духом Святим. У Тайні Миропомазання ми отримали печать Святого, Всесильного і Поклоняємого Духа. Святий Дух під час Божественної Літургії перемінює хліб в Тіло Христове, а вино в Кров Христа Богочоловіка.

Силою Святого Духа ми одержуємо прощення провин у Святій Тайні Сповіді. Всі добрі натхнення, всі просвітлення душі, всі добрі постанови походять від Святого Духа. Святий Дух дає силу мученикам та ісповідникам віри мужньо переносити всі переслідування ради Царства Небесного».

Після завершення Літургії митрополит вручив подячні грамоти всім парафіянам-жертводавцям, які долучилися до справи побудови та благоустрою святині. Відтак відбулося освячення води, а семінаристи потішили парафіян концертом духовної та патріотичної пісні.