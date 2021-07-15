11 липня у селі Ярчівці Озернянського деканату архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк здійснив Чин освячення меморіального комплексу на честь героїв-захисників всіх часів, які віддали за Україну своє життя.

У події взяли участь місцевий парох храму УГКЦ преподобної Параскеви о. Василь Лущ, духовенство та вірні навколишніх парафій. Окрім молитви відбувся також мистецький захід.

Кир Василій побажав кожному завжди пам’ятати та цінувати жертву наших воїнів, які не просто на словах, а ділом засвідчили відданість та любов до Батьківщини, віддавши за неї своє життя.

Про це повідомляє прес-служба Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.