Подія трапилася близько 1 години ночі 1 листопада.

Патрулюючи автодорогою М-12 (Стрий — Знам’янка), інспектори побачили великоваговий транспортний засіб, який рухався із порушенням Правил дорожнього руху та одразу ж зупинили його.

Спілкуючись з 29-річним водієм Liebherr LTM, з’ясували, що чоловік прямує з Республіки Польща до Одеси, але жодних відповідних дозвільних документів на перевезення великогабаритного вантажу, що визначені ПДР та Законами України, у нього не було. Окрім того, як було вказано в документах на транспортний засіб, вага автомобіля становила понад 72 000 кг.

За вчинене правопорушення патрульні винесли на водія постанову за cт. 132-1 КУпАП (Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами). Також, працівники Укртрансбезпеки нарахували порушникові штраф у розмірі 6272 Євро (близько 174 тисяч гривень).