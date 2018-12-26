На Тернопільщині оштрафували ветеринара, який не подав декларацію

26/12/2018 Розмір тексту:

Лікаря ветеринарної медицини притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Працівниками УЗЕ в області ДЗЕ НП України за погодженням з прокуратурою області складено протокол стосовно лікаря ветеринарної медицини однієї з районних державних лікарень ветмедицини, який з порушенням строків, без поважних причин не подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

Постановою суду посадовця визнано винним у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.