Понад дві тисячі водіїв притягнули до відповідальності на Тернопільщині через перевищення швидкості. Їм доведеться сплатити штрафи від 340 до 1700 грн.

Перевищення швидкості — одне з найбільш поширених порушень на дорогах Тернопільщини, – повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Часто це призводить до аварій з трагічними наслідками.

“За минулий місяць інспектори патрульної поліції в Тернопільській області винесли 2129 постанов на водіїв, які перевищили встановлені обмеження для швидкості руху транспортних засобів. Згідно з частиною 1 статті 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень. Згідно з частиною 4 статті 122 КУпАП, перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 50 км/год тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень. Кермуйте відповідально та не порушуйте правила дорожнього руху”.

Нагадаємо, в області для вимірювання швидкості руху на аварійного небезпечних ділянках використовуються прилади Trucam. Їх застосовують поліціянти у місцях, де трапляється найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.