1117 постанов винесли тернопільські патрульні від початку року за перевищення швидкості.

Це ключова причина смертельних аварій на автошляхах краю. Відтак у найбільш небезпечних ділянках поліцейські фіксують швидкість за допомогою приладів – Trucam.

Аби наслідки ДТП не стали фатальними, перш за все, кожному водієві, потрібно пам’ятати про Правила дорожнього руху. Та не лише пам’ятати , але й дотримуватися їх, – констатують у Патрульній поліції області. Наразі триває двомісячник безпечного руху, відтак поліцейські посилено стежать за дотриманням правил водіями, – наголошує начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

«Значна частина дорожньо-транспортних пригод трапляється через порушення водіями швидкісного режиму. Від початку 2019 року тернопільські патрульні винесли 1117 постанов на кермувальників автотранспорту за перевищення швидкості».

Відповідальність для любителів швидкої їзди залишається незмінною: у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год, передбачений штраф у розмірі 255 гривень; якщо швидкість перевищено більше, як на 50 км/год доведеться заплатити 510 гривень штрафу.

Софія Романська