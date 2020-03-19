Адміністративний протокол за статтею 44-3 КУпАП склали співробітники Лановецького відділення поліції на фізичну особу-підприємця.

Попри обмежувальні заходи в магазині здійснювалася торгівля будівельними матеріалами, повідомляють у поліції.

19 березня близько 12 години до Ланівецького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у райцентрі в одному із магазинів продають будівельні матеріали. Виїхавши на місце події, поліцейські виявили відчинену крамницю, де суб’єкт господарювання здійснював торгівлю, порушуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України.

Правоохоронці провели роз’яснювальну роботу з підприємцем, та пропри це вона відмовилася зачиняти торговий заклад. На порушницю поліцейські склали адмінпротокол за статтею 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Стаття тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Правоохоронці продовжують проводити рейди з перевірки дотримання правил карантину підприємцями та перевізниками.