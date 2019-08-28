П’ятиденний табір «Позитив» організували в Бережанах для дітей з інтернатних закладів.

Майже півсотні хлопців і дівчат оздоровлювались та відпочивали упродовж п’яти днів. Цікаву і насичену програму для них підготували волонтери благодійного фонду «Майбутнє сиріт».

Залишилися лічені дні до початку нового навчального року, відтак малеча намагається проводити їх з користю. П’ятиденний табір «Позитив» хлопцям і дівчатам з інтернатних закладів запам’ятається надовго, оскільки оздоровлення там було поєднано з активним відпочинком.

«Ми мріємо, щоб літні табори для вихованців інтернатних закладів Тернопільщини, завжди були цікаві та незабутні», – каже керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко. «У 5-ти денному таборі “ПоZитив” у Бережанах побувало 45 дітей, усі вони із яскравими враженнями повернулися додому. Хочу зазначити, що табір став можливим завдяки Global Fund for Children (США), а також волонтерам нашого фонду».

Додамо, для дітей-сиріт на Тернопільщині організували табір волонтери з Нідерландів. 35 вихованців інтернатних закладів провели десять днів у Кременецькому санаторії разом з іноземцями.

Софія Романська