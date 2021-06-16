На Тернопільщині організували спартакіаду для людей 50+. ФОТО

“Спорт для всіх “третій вік”- вперед до перемог” – змагання під такою назвою зібрали жителів краю 50+ у Теребовлі.

Чоловіки та жінки грали настільний теніс, шахи та шахмати, їздили на велосипедах, долали різноманітні дистанції та змагалися у секції «Універсальний спортсмен».

Спартакіаду для людей старшого віку на Тернопільщині провели вперше. До змагань долучилося близько півсотні учасників. Найстаршій учасниці – 73 роки, – каже співорганізатор Віктор Козорог. Загалом у змаганнях взяли участь три команди: з Теребовлі, Шумська та Луцька.

«Розпочалися змагання з офіційного відкриття – парадом учасників змагань. Далі відбувалися змагання із запропонованих видів спорту, виступ артистів ЦкіДу та офіційне закриття спартакіади із відзначенням і врученням кубків командам переможців. Головна особливість змагань – учасники, яким є більше 50 років. У програмі – біг 60 метрів, штовхання ядра, велофігурка, шахи, шашки, настільний теніс, дартс, універсальний спортсмен, універсальний силач».

На спартакіаді першість виборола команда з Теребовлі, друге місце здобула команда з Луцька, команда з Шумська отримала третє місце. Переможцям вручили нагороди.