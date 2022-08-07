Прощу матерів загиблих військових організували у селі Лішня на Тернопільщині. Сюди з’їхалися рідні захисників, які віддали життя за незалежність і свободу України.

У селі Лішня діє єдина в Україні каплиця-пантеон героїв АТО/ООС. Тут встановлені меморіальні дошки загиблим захисникам з різних областей України.

“Приїхали помолитися за наших героїв. Приїжджаємо сюди щороку. Тут особливе місце. Спілкуємося, підтримуємо одна одну, молимося за нашу перемогу, за наші Збройні Сили України”, – каже жителька Чорткова Ольга Кушнір.

Додамо, каплицю у селі Лішня збудували ще у 2014 році. Відтоді тут відбувається традиційна щорічна проща матерів загиблих військових. Щороку сюди з’їжджаються тисячі людей зі всієї України, щоб вшанувати Героїв. Цьогоріч проща відбулася за представництва восьми західноукраїнських областей.