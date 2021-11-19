Патріотичний вишкіл для учнівської молоді організували на Тернопільщині. Протягом двох днів юнаки вправлятися у військовій майстерності та брали участь у патріотичних іграх.

Дводенний вишкіл з військово-патріотичного виховання учнівської молоді відбувся у тернопільському парку «Топільче». Участь взяли близько сотні першокурсників ТВПУ ресторанного сервісу і торгівлі. У програмі – заняття з цивільного захисту, тактики бою, фізичної підготовки, медицини та командної гри в «Страйкбол».

«Перед загрозами сучасності, високої ймовірності повномасштабної війни з Російською Федерацією, загрозою порушення наших кордонів з територій країн-сусідів, єдиний шлях здобуття вічної Слави та національної Свободи – лише відстоювання територіальної цілісності, сувернітету та Незалежності України зі зброєю в руках, створення єдиної централізованої і водночас автономної системи територіальної оборони та повномасштабної Всеукраїнської акції з системного проведення військово-патріотичних вишколів учнівської молоді», – зазначив учасник Всеукраїнської громадської спілки «Рух ветеранів України» Дмитро Харчук.

Такі заняття у Тернополі організували вперше. Ініціативу планують продовжувати.