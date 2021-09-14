Міжнародний турнір з вільної боротьби зібрав у Збаражі 350 спортсменів. Вони змагалися у 14-ти вагових категоріях. Присвятили змагання пам’яті Олександра Короля та Назарія Бойка.

На змагання приїхали спортсмени з усіх регіонів України, а також з Польщі, Словаччини та Білорусі. Вони змагалися у різних вагових категоріях. Як повідомив співорганізатор турніру Петро Король, у поєдинках брали участь хлопці до 15 років.

“Спільними зусиллями вдається об’єднати велику кількість учасників з-за кордону та різних куточків України. І єдиною метою заходу є виховання молодого покоління та популяризація боротьби серед молоді. Вдячні всім нашим учасникам, бажаємо розвитку та нових перемог”.

Додамо, такі змагання у Збаражі проводять 15-ий раз поспіль. Фінальні поєдинки зібрали найсильніших борців.