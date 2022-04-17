«За чисте довкілля» – масштабну акцію з прибирання організували на Тернопільщині. У громадах області люди прибирали парки, сквери, прибудинкові території. До акції долучилися також переселенці з південно-східних регіонів.

Жителька Харкова Ольга Козак приїхала на Тернопільщину наприкінці лютого. Жінка каже, що долучилася тут до волонтерської діяльності.

«Одразу після приїзду почали готували для наших військових у шкільній їдальні. Пекли булочки, робили салати, пакували все. Роботи дуже багато. А зараз вирішили також долучитися до прибирання. Оскільки ми живемо тут, то хочемо бути корисними. Вдячні усім, хто приймає нас і допомагає».

Додамо, проведення щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» стало доброю традицією, що відображає активну життєву позицію і прагнення не на словах, а на ділі дбати про благоустрій та чистоту навколишнього середовища. Цьогоріч до ініціативи долучилося більше тисячі жителів краю. Акція має на меті перш за все докорінно змінити ставлення населення до проблеми покращення довкілля та санітарного стану територій, на яких ми проживаємо.