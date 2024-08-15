Крайовий вишкільний табір «Легіон-26» організували на Тернопільщині. До дійства долучилося 100 дітей та 30 дорослих з різних регіонів України. У ролі фахових інструкторів – учасники бойових дій.

Патріотичний табір «Легіон-26» заснували у 1996 році, відтоді його проводять щорічно. Шістнадцятирічний Іван Тарасюк долучився вперше: «Сподобалися цінності цього табору, а також люди, які у ньому задіяні. Хотів стати частиною цієї родини. Також програма табору надзвичайно захоплююча, для сучасного покоління такі табори дають багато, вони формують патріотичних, сильних і відповідальних громадян».

Фаховими інструкторами стали учасники бойових дій, які навчають дітей військової топографії, тактичної медицини, самооборони, стрільби зі зброї.

Додамо, здійснення виховно-вишкільного табору, популяризація військової служби та Збройних сил України передбачені в Стратегії національно-патріотичного виховання та у законі України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності». Програма зоорієнтована на початкову перевірку базових знань, вмінь та навичок учасників, подальше якісне навчання військово-патріотичного та фізичного вишколу.

Софія Романська