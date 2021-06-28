На Тернопільщині організували чемпіонат з армреслінгу для людей з інвалідністю

Відкритий чемпіонат з армреслінгу для людей з інвалідністю організували у Кременці. У змаганнях брали участь спортсмени у трьох вагових категоріях: 60, 80 та 90 кілограмів.

Такі змагання у Кременці провели вперше. Їх приурочили до Дня міста.

“У рамках відзначення Дня міста у Кременці вперше відбулися інклюзивні змагання з армспорту. Тренери провели їх для людей з інвалідністю та особливими потребами. Організаторка та натхненниця змагань — Світлана Пушкар. Вдячні усім колегам, які долучилися та реалізували таку супер позитивну ідею”, – зазначає співорганізаторка змагань Зоя Карпюк.

Першість у ваговій категорії 60 кг. виборов житель Кременецького району Павло Ялинецький. У вагових категоріях 80 та 90 кг. перемогли тернополяни Дмитро Мурдза та Володимир Гродзік.