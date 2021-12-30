На Тернопільщині організували челендж з прибирання вулиць від снігу. ФОТО

Челендж з прибирання вулиць від снігу та льоду організували у Чорткові. До ініціативи долучилися студенти місцевих навчальних закладів і працівники міської ради.

Жителька Чорткова Анастасія вирішила приєднатися до челенджу. Дівчина переконана, що дбати про своє місто повинні всі.

«Треба кожному долучатися, щоб це місто було чистим і прибраним. Снігу випало дуже багато. Наші комунальні служби не встигають, тому ми вирішили їм трішки допомогти. Прийшли у вільний від навчання час, прибрали великі купи снігу, а також лід, який заважав ходити тротуарами».

Організатори челенджу просять підтримати ініціативу підприємців, мешканців ОСББ та всіх жителів громади. Учасникам акції пропонують публікувати світлини з прибирання у соціальних мережах.