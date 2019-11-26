Патріотичний вишкіл «Бандерівська школа» зібрав у Микулинцях 85 хлопців і дівчат з різних районів області.

Упродовж трьох днів вони вчилися стрільби, поведінки зі зброєю, брали участь у різноманітних спортивних заняттях та у майстер-класах.

«Бандерівську школу» організовують на Тернопільщині з 2014-го року. Відтоді кількість її учасників збільшується.

«Насиченими на емоції видалися ці три дні, наші учні мали змогу проявити свої акторські, спортивні здібності, знання історії, надання домедичної допомоги, повправлятися зі зброєю, отримали знання по самозахисту, рукопашному бою, тактиці, взяли участь у квесті та пейнтболу та на завершення найемоційнішою видалася “Теренова гра”, де наші хлопці та дівчата показали свій бойовий дух. Втомлені та задоволені, з нетерпінням чекаємо наступного року», – зазначає вчителька фізкультури Козівської гімназії Оксана Юрків.

За словами співорганізатора вишколу Назара Шафранського, до проведення «Бандерівської школи» готувалися заздалегідь. А всі учасники попередньо реєструвалися. Вишкіл покликаний вихованню патріотизму у молодого покоління та готовності захищати Батьківщину.

Софія Романська