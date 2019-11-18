22 листопада на Тернопільщині розпочинається «Бандерівська школа». Триватиме вишкіл для молоді протягом трьох діб в смт Микулинці Теребовлянського району.

На «Бандерівській школі» проходитиме теренова гра у формі квесту, заняття з військової медицини, пейнтбол. Братиме участь у вишколі молодь з різних районів області, – розповідають організатори. Щоб приєднатися до «Бандерівської школи», необхідно завчасно зареєструватися.

«Метою заходу є моральна, фізична та розумова підготовка молоді до виконання нею обов’язку перед Українською Державою, поширення кращих історичних звичаїв українського народу, вивчення історії рідного краю. До початку занять «Бандерівської школи-2019» залишилося менше тижня. Ми по максимуму готуємося до заходу. Вже на наступний тиждень молодь зі всієї області зможе спільно вишколюватися».

Додамо, вишкіл «Бандерівська школа» став на Тернопільщині традиційним. Наразі організатори готуються приймати десятки молодих хлопців і дівчат з різних районів краю.

Софія Романська