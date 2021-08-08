Борщівський обласний комунальний краєзнавчий музей отримав кошти від Українського культурного фонду на вдосконалення та розвиток туристичного потенціалу печери-музею «Вертеба».

У закладі вже розпочали реалізувати проект, задум якого належить Михайлу Сохацькому, археологу, досліднику трипільської культури.

– Зробимо переекспозицію двох існуючих ділянок та створимо нову – «Гончарна майстерня трипільського майстра», – розповіли у музеї. – В експозиціях будуть розміщені інформаційні стенди з поясненнями. Біля входу до печери-музею інформаційний стенд розповідатиме про пам’ятку трипільської культури – печеру Вертебу, період перебування у ній трипільців, археологічні дослідження, які проводилися у Вертебі з переліком дослідників та років досліджень. Неподалік об’єкту буде встановлено інформаційно-тематичну скульптурну композицію, як пам’ятний знак про перші дослідження Трипільської культури у 1884 році на території сучасної України, зокрема в печері Вертебі. Вона стане вагомим інформаційним доповненням до новостворених експозиційних ділянок. Поруч також встановимо інформаційний щит. Реалізація задуманого допоможе відвідувачам краще ознайомитися з історичним минулим однієї з найяскравіших археологічних культур – Трипільської культури та отримати цілісну картину життя давніх людей в печері Вертеба.

Окрім оновлення експозиції, за кошти УКФ створять також власний інтернет-ресурс музею.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці