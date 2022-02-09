Проект організації території та розвитку дендрологічного парку місцевого значення «Лісова пісня» розробили фахівці.

Працювали над цим у відокремленому підрозділі національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут». Парк «Лісова пісня» розташований у Козовій Тернопільського району, він є пам’яткою природи місцевого значення, і його ще називають Козівським дитячим парком. Площа парку займає три гектари, а заснував його у 1960 році біолог Микола Поспєлов.

– У 1959 році прийняла своїх перших учнів Козівська середня школа №2, – розповідають на сайті парку. – Вже тоді вчитель біології Поспєлов Микола Васильович запропонував відвести частину площі, виділеної під навчально-дослідну ділянку, для організації дендрологічної колекції. Навесні наступного року висадили перші дерева та кущі. Багато зусиль доклали вчителі, учні школи для того, щоб поповнити колекцію рідкісних та декоративних видів дерев і кущів. Для зацікавлення відвідувачів створили окремі, характерні для парків, мініатюрні ансамблі: каскад озер із островом та містком, альтанки, вольєр для тварин, міфічний грот Дани, підземелля Персефони, скелі Перелісника та інші. Також сформували мальовничі пейзажі на фоні широких галявин та звивисті мережі доріжок, висадили алеї, розбили квітники і рабатки.

Зараз у парку нараховується близько 150 видів кущів і дерев, зростають рідкісні травянисті рослини, занесені до Червоної книги. Є тут гінкго дволопатеве, тис ягідний, тюльпанове дерево, магнолія падуболиста, айва і спірея японська, горіх Зібольда, гледичія, сосна кедрова сибірська та інші рослини. «Лісова пісня» – база для навчання студентів, учнів, школярів, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Розроблені фахівцями заходи покликані не тільки зберегти існуючий парк, а й провести у ньому благоустрій та розвинути його. Щодо благоустрою, то заплановано реконструювати доріжки і стежки, зробити освітлення на центральній алеї та пішохідних доріжках, декоративно оформити вхідну частину тощо. Також планують реконструювати існуючі тематичні ділянки декоративної рослинності та організувати нові: створити сірінгарій, сад ліан, іридарій, розарій, деревно-кущові композиції. Також заплановано відновити штучну водойму у парку. Загалом план розвитку дендропарку розроблений на два періоди по п’ять років кожен. Реалізувати всі заходи планують за кошти з місцевого бюджету, інвестиційні кошти та кошти користувача парком.

Фото із сайту «Лісової пісні»