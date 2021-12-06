Укргідрометцентр попередив українців про погіршення погоди у 12 областях та Києві: очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Майже на усій території країни пройдуть опади.

«6 грудня у західних та північних областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)», — Укргідрометцентр

Заморозки можливі на Волині, Рівненщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині – 0…+2 градусів. Натомість у північних та східних областях очікують від +1 до +4. У центральних регіонах прогнозується +4…+7. Найтепліше – на Півдні. Зокрема, в Одеській, Миколаївській та Херсонських областях стовпчики термометрів триматимуться на рівні +9…+11.

На Півночі сніг буде мокрим, а в Центрі та на Сході – очікується дощ. Без опадів лише у кількох регіонах: Запорізька, Донецька, Луганська області та Крим.