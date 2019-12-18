Охочих служити у Патрульній поліції Тернопільщини запрошують взяти участь у конкурсі. Наразі в області триває відбір поліцейських.

Приєднатися до команди патрульних поліцейських Тернопільщини можуть громадяни України від 20 до 40 років. Для цього необхідно насамперед заповнити анкету, – повідомила речниця Патрульної поліції області Катерина Басалига. Заповнюється анкета на офіційному сайті патрульної поліції.

«Триває набір до лав патрульної поліції Тернопільської області. Якщо ти прагнеш допомагати людям та стояти на варті правопорядку, тоді ставай частиною змін на краще, приєднуйся до команди! Ми пропонуємо: можливість кар’єрного росту; зарплата від 10 000 грн; позмінний графік несення служби; безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС; щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб; грошова компенсація на оздоровлення; можливість узяти житло в лізинг; компенсація оренди житла».

Також потенційним поліцейським необхідно мати посвідчення водія категорії «В» та повну загальну середню освіту.

Софія Романська