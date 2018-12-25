На Тернопільщині оголосили штормове попередження
Штормові вітри охопили Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометецентру, 26-27 грудня на Тернопільщині передбачаються пориви вітру 15-20 м/с. Також місцями можливі опади у вигляді снігу.
Як повідомила синоптик Наталка Діденко, до України наближається черговий циклон, який принесе сильні опади і штормовий вітер.
«З південного заходу Європи вже розминається циклон. Він йде до нас.
Спочатку він ухне на захід України, далі понесеться у північно-східному напрямку на Лівобережжя. Вже на Різдво вдень південна частина, більшість Центру, Схід України плюс Сумщина опиняться у складній погоді: сильні опади, штормовий вітер, налипання мокрого снігу.
На Півночі та Заході завтра – сніг, але без фанатизму.
Похолодає до невеликого морозу. На дорогах і тротуарах буде ожеледиця», – пояснює Наталка Діденко.
Як попередили в Укргідрометеоцентрі, такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях, а також ускладнюватимуть роботу органів комунального господарства.
Софія Романська
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