На Тернопільщині оголосили штормове попередження

25/12/2018 Розмір тексту:

Штормові вітри охопили Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометецентру, 26-27 грудня на Тернопільщині передбачаються пориви вітру 15-20 м/с. Також місцями можливі опади у вигляді снігу.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, до України наближається черговий циклон, який принесе сильні опади і штормовий вітер.

«З південного заходу Європи вже розминається циклон. Він йде до нас.

Спочатку він ухне на захід України, далі понесеться у північно-східному напрямку на Лівобережжя. Вже на Різдво вдень південна частина, більшість Центру, Схід України плюс Сумщина опиняться у складній погоді: сильні опади, штормовий вітер, налипання мокрого снігу.

На Півночі та Заході завтра – сніг, але без фанатизму.

Похолодає до невеликого морозу. На дорогах і тротуарах буде ожеледиця», – пояснює Наталка Діденко.

Як попередили в Укргідрометеоцентрі, такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях, а також ускладнюватимуть роботу органів комунального господарства.

Софія Романська