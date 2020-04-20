Заморозки ймовірні на Тернопільщині 21 квітня.

Про це повідомляє обласний гідрометеоцентр. Нічні температурні показники місцями знижуватимуться до п’яти градусів морозу. Відтак у регіоні оголосили другий рівень небезпечності.

У західному регіоні спостерігатиметься досить мінлива погода, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Денні температурні показники коливатимуться від 10 до 15 градусів тепла. А от вночі ймовірні невеликі “мінуси”.

“Вітер залишається західного, північного-західного напрямку, посилиться до поривчастого. Зміна напрямку припаде орієнтовно на 25-те квітня, перейде на південно-західний. Найближчим часом антициклон з дивним ім‘ям “Odilo” зумовлюватиме й надалі суху погоду в більшості областей України. Потепліє орієнтовно у другій половині тижня”.

За попередніми прогнозами синоптиків, мінлива прохолодна погода на Тернопільщині затримається, як мінімум, до середи. Далі температурні показники поступово збільшуватимуться. А також синоптики обіцяють довгоочікувані дощі.

Софія Романська