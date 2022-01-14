Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, пориви вітру у краї сягатимуть 15-25 метрів за секунду. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Протягом доби у краї відчутно потеплішає. Втім, сильний вітер та підвищений рівень вологості додаватимуть відчуття холоду.

“Складні погодні умови очікуються на Василя в Західній Україні. Можливий сильний вітер. Його пориви сягатимуть 15-25 метрів за секунду, місцями до 25-28 метрів за секунду. Любителям кілометрів на годину: 54-90 кілометри, місцями 90-100 кілометрів на годину. Побережіть себе та своє майно. Якщо є можливість, побудьте завтра вдома. Особлива засторога будівельникам — ні в якому разі не варто проводити будівельні роботи на висоті, небезпечно! Щоб не завершувати на штормовій ноті — все ж на Новий рік, в Україні суттєво потепліє, до відлиги”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тенденція з потепління на Тернопільщині зберігатиметься. Протягом наступного тижня температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса.