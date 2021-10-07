Сильні вітри передбачають синоптики на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. У регіоні обійдеться без опадів, втім місцями можливі нічні заморозки.
Через сильні вітри та зниження температури повітря у краї оголосили штормове попередження. За словами синоптиків, далі відчуття холоду посилюватиметься.
“7-го жовтня штормові пориви вітру можливі в західній частині України. Опадів у четвер не передбачається в Україні – все ще антициклон. Температура повітря вночі низька, +1+7 градусів, місцями заморозки, протягом дня передбачається +10 +15 градусів. Дощі малоймовірні. Відчуття холоду додаватиме східний поривчастий вітер”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.
За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, далі на Тернопільщині чекати тепла марно. Синоптики передбачають відчутне зниження температурних показників. Нічні заморозки посилюватимуться, також холоду додаватимуть сильні вітри.
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