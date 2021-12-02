Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у краї можливі пориви південно-західного вітру та хуртовини. Втім, температура повітря здебільшого залишатиметься плюсовою.

За прогнозами обласного гідрометеорологічного центру, на Тернопільщині зберігатиметься похмура погода. Місцями можливі опади у вигляді снігу, вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі опускатиметься до нуля, вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 6 до 8 градусів тепла.

«Традиційно прогноз починається з хмарності та опадів. 2-го грудня важливішою буде температура повітря, бо вона частково підвищиться. У четвер в Україні протягом дня потепліє до +4 +9 градусів. 2-го грудня пориви південно-західного вітру досягатимуть 7-14 метрів за секунду, а місцями й 15-20 метрів за секунду. Найближчої доби мокрий сніг переходитиме у дощ на Заході. З найближчої перспективи, складною, із опадами та сильним вітром очікується погода 6-7 грудня. Вискочить циклон», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тенденції з похолодання на Тернопільщині посилюватимуться. Через вплив циклону можливі небезпечні метеорологічні ситуації.