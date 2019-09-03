Значне зниження температурних показників передбачають на Тернопільщині.

Окрім цього, в регіоні можливі сильні дощі, грози, пориви вітру та шквали 15 – 20 метрів за секунду. По області оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

За інформацією ДСНС в області, у західному регіоні України спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища. Ймовірні грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Упродовж доби в усіх регіонах України відчутно похолодає, – каже синоптик Наталка Діденко. До західного регіону прорветься смуга нижчої температури повітря.

«Вдень очікується +17+24 градуси, місцями й нижче. Похолодання принесе атмосферний фронт. Він же зумовить дощі. До речі, такий метеострибок може трохи стукнути по голові та судинах, не лякайтеся – це все погода. Надалі температура повітря вирівняється».

Отже, тепло на Тернопільщину обіцяє повернутися. Втім, погодні перепади можуть позначатися на самопочутті метеозалежних краян.

Софія Романська