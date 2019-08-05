Сильні штормові вітри передбачають на Тернопільщині. В регіоні метеорологи оголосили перший рівень небезпечності. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

За прогнозами обласного центру з гідрометеорології, упродовж в доби місцями по області та по місту Тернополю очікуються пориви північно-західного вітру, 15 – 20 м/с. Це означає І рівень небезпечності, жовтий.

Загалом серпнева негода охопила більшість регіонів України, – каже синоптик Наталка Діденко. Втім, уже від завтра погода стабілізується.

«Циклон розкрутився, однак вітер завтра вже вщухатиме, переходитиме у помірний і навіть незначний. Хіба ще на Сході України якийсь північно-західний відгомін його залишиться. Будьте обережними особливо біля берегів та в морі. Дощі завтра будуть слабохарактерними – то локальні, то з грозами. До помірних дощів може дійти у західних областях. Температура повітря залишається `хлопчиком для биття` – усі завтра будуть її лаяти, нарікати та вимагати у стовпчиків термометрів негайно піднятися. Не вийде поки що. 5 серпня у більшості областей України передбачається вдень +17+24 градуси, а найближчої ночі, взагалі, холодяка очікується».

За попередніми прогнозами синоптиків, літнє тепло повернеться на Тернопільщину ближче до середини тижня.

Софія Романська