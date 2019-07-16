Грози та шквали ймовірні упродовж доби на Тернопільщині, – повідомляє управління ДСНС в області.

В регіоні оголосили штормове попередження та просять жителів краю дотримуватися правил безпеки під час блискавиці.

За прогнозами метеорологів обласного гідрометеоцентру, упродовж доби в регіоні очікуються грози, вдень місцями пориви західного вітру 15 – 20 м/с, подекуди град. Відтак жителів краю попереджають про перший рівень небезпеки – жовтий.

Під час опадів дещо знижуватимуться температурні показники. Вітряна прохолодна погода спостерігатиметься до кінця тижня. З третьої декади липня метеорологи обіцяють більш теплу погоду. За попередніми прогнозами метеорологів, кінець липня та початок серпня буде на Тернопільщині спекотним. Лише зрідка випадатимуть грозові дощі. Відтак найвищі температурні показники припадуть на календарне завершення літа.

Софія Романська