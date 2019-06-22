Жителів Тернопільщини попереджають про грози та шквали.

Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. До кінця доби в регіоні передбачають перший рівень небезпечності. У західних областях ймовірні грози, сильні дощі, шквали 15 – 20 метрів за секунду, місцями пройде град. Відтак жителів області просять бути максимально обережними у період громовиці та сильних грозових дощів.

Як повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків, упродовж доби температурні показники залишатимуться високими. Місцями вони підвищуватимуться понад тридцять градусів тепла.

«По області очікуються короткочасні дощі, грози, град. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду, часом пориви вітру. Температура повітря протягом дня від 25 до 30 градусів тепла».

Фахівці попереджають: через різкі перепади температурних показників у метеозалежних жителів краю може погіршуватися самопочуття. Відтак лікарі рекомендують пити багато води та розвантажити свій раціон овочевою їжею.

Софія Романська