Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Також регіон охоплюватимуть густі тумани, вночі та вранці видимість знижуватиметься до 200-500 метрів.

Через небезпечні метеорологічні явища синоптики попереджають про перший рівень небезпечності. Водіїв і пішоходів просять бути обережними на автошляхах. Оскільки туман і ожеледиця можуть сприяти небезпечним ситуаціям.

“Сьогодні грілися, завтра знову будемо мерзнути. І ще виробляти всілякі піруети на льоду! Бо температура повітря вже поповзла вниз, до ‘мінусів‘. Тому буде дуже слизько! Дорогі водії, пішоходи, — морози повертаються. На початку тижня також передбачається вдень мороз і ожеледиця. На завтрашні прогулянки обирайте найстійкіше взуття — ожеледиця! Очікується реванш морозу, найближчої ночі до -10 градусів”, – повідомила вчора синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступний тиждень на Тернопільщині буде морозяним і прохолодним. Мінусова температура повітря зберігатиметься і денної пори.