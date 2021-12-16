Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, регіон огорнуть густі тумани, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, на Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, обійдеться без опадів. Температура повітря вночі опускатиметься до кількох градусів морозу, а вдень залишатиметься плюсовою. Під час туманів видимість знижуватиметься до 200-500 метрів, що значно ускладнюватиме ситуацію на автошляхах.

«Атмосферний фронт циклону Matteo, що на півночі Скандинавії перетинатиме територію України. Тому в західних областях очікується переважно дощ. Температура повітря в Україні найближчої ночі коливатиметься в межах від 4 морозу до 3 тепла. Надалі волога погода домінуватиме, поступово дощі поступатимуться місцем мокрому снігу та снігу. А з вівторка, з 21-го грудня, в Україні відчутно похолоднішає, прийдуть морози», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тенденція з похолодання на Тернопільщині зберігатиметься. А наступного тижня у краї передбачають сильні морози.