Через вихід Балканського циклону на Тернопільщині очікуються несприятливі погодні умови.

За прогнозами синоптиків, в регіоні можливі значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, також вночі та вранці можливі густі тумани.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Через туман вночі та вранці видимість знижуватиметься до 200-500 метрів. Метеорологічна ситуація вимагатиме уважності у водіїв і пішоходів. “Помірними і навіть сильними очікуються опади в західній частині України. Можливий мокрий сніг та дощ. Температура повітря на Заході України: від 3 морозу до 3 тепла. Втримається рвучкий вітер”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, з наступного тижня похолодання посилиться. Втім, ситуація з опадами стабілізується.