Сильні грози пройдуть упродовж доби на Тернопільщині, подекуди ймовірний град, – повідомляє обласний гідрометеоцентр.

Температурні показники залишатимуться високими. Втім, під час опадів спека дещо послабне.

За словами синоптиків, по області зберігатиметься перший рівень небезпечності – жовтий. Через високі температурні показники є ризик виникнення пожеж.

«18 червня очікується на Заході +25 +29 градусів. Локальні дощі з грозами у вівторок можливі на південному заході в Україні. Ці короткочасні дощі ненадовго освіжатимуть повітря, проте можуть миттєво переходити у сильну зливу та грозу – уважно!», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами метеорологів, в Україні температурні показники суттєво знизяться з 25-го червня. Втім, упродовж цього тижня у більшості регіонів України господарюватиме спека, незначної прохолоди додаватимуть грозові дощі.

Софія Романська