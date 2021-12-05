Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, на дорогах краю утворюватиметься ожеледиця. Це може сприяти небезпечних ситуаціям.

Небезпечні метеорологічні явища в області зумовлюватиме вплив антициклону. Ожеледиця утворюватиметься через перепади температурних показників. Подекуди можливі опади у вигляді мокрого снігу.

“Західний регіон України залишатиметься під впливом антициклону. Внаслідок цього впливу підвищиться атмосферний тиск. У неділю опади в Україні очікуються практично повсюди, але періодичні, невеликі. Температура повітря передбачається низькою, вночі -1 -7 градусів, вдень від 2 морозу до 4 тепла. Хмарність збільшиться, подекуди якась мряка, мокрий сніг чи дощ — залежить від гойдань температури повітря”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, похолодання наступного тижня на Тернопільщині посилиться. В області домінуватиме мінусова температура повітря, а також почастішають опади у вигляді снігу.