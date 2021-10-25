Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами обласного гідрометцентру, в області очікується сильний західний вітер, його пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

За словами синоптиків, під час негоди можуть падати дерева, гілки, ненадійно закріплені паркани та дахи з будинків. Жителів краю просять бути обережними. Щодо температурних показників, то вони дещо знизяться. У регіоні передбачають прохолодний тиждень.

“Кілька днів спостерігатиметься холодна погода, до “мінусів” вночі. Із середини наступного тижня, орієнтовно з 28-го жовтня, прийде потепління. Передбачаються температурні перепади. Така тенденція на наступний тиждень готується атмосферою переважно для всієї України. Вітер із західного переходитиме на північно-західний і залишатиметься, може, й не штормовим, але рвучким, сильним. Вітер втримається поривчастим, некомфортним. А ось із середини наступного тижня температура повітря почне підвищуватися, спочатку із західних областей, а до кінця тижня всю Україну огорне м’яка тепла атмосфера з температурою повітря +12 +16 градусів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на Тернопільщині цього тижня буде мінливою. Втім, жовтень завершиться потеплінням.