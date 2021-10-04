Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, вночі та вранці на поверхні ґрунту утворюватимуться заморозки. Місцями можливі пориви південно-східного вітру 15-20 метрів за секунду.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища І рівня. За інформацією Укргідрометеоцентру, вони спостерігатимуться по всій території регіону та в місті Тернополі. Відтак у краї оголосили перший рівень небезпечності — жовтий. “По області 4 жовтня вночі та вранці місцями на поверхні ґрунту можливі заморозки 0 – 2º; місцями пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с. У місті Тернополі вночі та вранці на поверхні ґрунт можливий заморозок 0 – 1º; пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с.

За попередніми прогнозами, тиждень на Тернопільщині буде прохолодним і вітряним. Втім, денної пори стовпчики термометрів підвищуватимуться до 16 градусів тепла, а вночі опускатимуться майже до нуля.