Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у регіоні очікуються сильні дощі, грози. Місцями можливі пориви вітру, а також під час опадів відчутно знижуватимуться температурні показники.

У західному регіоні “розгулялися” атмосферні фронти. Вони зумовлюватимуть дощову та похмуру погоду протягом вихідних.

“У суботу-неділю циклон порине у циклонічну елегію. Атмосферні фронти цього циклону поливатимуть дощами практично всі області. Температура повітря 18-го вересня очікується на рівні +16 +22 градусів. 19-го вересня суттєво, до вовняних пальто та товстих пуховиків, похолоднішає в західних областях – навіть вдень не вище +7+12 градусів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, після дощів у регіоні відчутно похолоднішає. Прохолодна волога та дощова погода протримається майже до кінця тижня. Втім, далі у регіоні ще передбачають чимало теплих днів.