Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у регіоні пройдуть значні дощі, можливий сильний вітер, а місцями спостерігатимуться шквали. Вночі та вранці утворюватиметься туман, який відчутно погіршуватиме видимість.

Жителів краю попереджають про перший рівень небезпеки. Сильні дощі та густий туман можуть створювати небезпечні ситуації на автошляхах.

“Найближчої ночі дощі пройдуть на Тернопільщині. У неділю дощі очікуються в західних областях. Температура повітря 29-го серпня розбіжиться: спека на Сході, Півдні, у Центрі, а прохолода – на Заході. Такі тенденції продовжуватимуться і далі”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, холодна погода на Тернопільщині протримається до кінця серпня. А от вересень принесе більш теплу і комфортну метеорологічну ситуацію. Втім, значної спеки синоптики вже не обіцяють.