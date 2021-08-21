Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. У краї очікуються сильні дощі та грози. Відтак синоптики попереджають про перший жовтий рівень небезпечності.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, зберігатиметься похмура погода з проясненнями. Пройдуть короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі опускатиметься до 12 градусів вдень, вночі передбачається близько 26 тепла.

«21-го серпня в Україні домінуватиме підвищений атмосферний тиск. У більшості областей опади малоймовірні, зберігатиметься сонячна погода. Температура повітря протягом суботи становитиме +22 +29 градусів. 24-го серпня на Заході з’являться локальні грозові дощі. У більшості областей відновиться спека, а ось у західних областях трохи похолодає», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, серпень подарує ще трохи тепла і сонця. Втім, прохолодні ночі нагадуватимуть про швидкий прихід осені.