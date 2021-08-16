Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у регіоні пройдуть сильні дощі та грози. Місцями можливі шквали на град.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, протягом доби у краї зберігатиметься складна метеорологічна ситуація. Вдень у краї очікуються грози, пориви північно-західного вітру сягатимуть 15 – 20 м/с, подекуди можливий град. Відтак синоптики попереджають про І рівень небезпеки, жовтий.

«До західних областей прийде вологий атмосферний фронт північно-західного циклону Luciano, який принесе, окрім грозових дощів, ще й зниження температури повітря. У західних областях пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, спека послабне до +23+28 градусів. У середу спека почне задкувати і вже свіжіше повітря разом із цим фронтом, а, відповідно, й дощами, пошириться у східному напрямку. У нічні години можна навіть щось одягати із довшим рукавом, бо передбачається +15+20, а після середи навіть +11+17 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За словами синоптиків, попереду ще чимало спекотних днів. Втім, прохолодні ночі нагадуватимуть про швидкий прихід осені.