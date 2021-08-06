Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у регіоні спостерігатимуться значні дощі та грози, місцями можливі шквали 17-22 метри за секунду.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, складні погодні умови зберігатимуться протягом вихідних. Регіон охоплять значні дощі та сильні вітри. Через негоду у краї оголосили перший рівень небезпеки.

«7-8 серпня в більшості областей України передбачається протягом дня +25 +30 градусів, у західних областях +23 +26 градусів. Проте в неділю потепліє також у більшості регіонів. Дощі пройдуть у західному регіоні. Місцями можливі зливи та шквали. Однак потепління повернеться вже за з понеділка», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, за попередніми прогнозами, літнє тепло повернеться наступного тижня. З понеділка синоптики передбачають відчутне потепління.