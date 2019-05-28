Перший рівень небезпечності оголосили на Тернопільщині. Упродовж доби в регіоні не уникнути грози, ймовірний сильний вітер, шквали 15 – 20 метрів за секунду.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, на Тернопільщині до кінця доби місцями очікуються значні дощі. Складні погодні умови збережуться і 29 травня.

«На Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Також по області ймовірні сильні дощі, грози, місцями пориви південно-східного вітру та шквали 15 – 20 м/с, вдень подекуди ймовірний град». Відтак у регіоні оголошено рівень небезпечності. Метеорологи радять врахувати це насамперед тим особам, які планують подорожі.

Щодо температурних показників, то вони зберігатимуться порівняно високими. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть двадцяти чотирьох градусів вище нуля. Втім, до кінця тижня у західному регіоні України передбачають невелике похолодання. Дощі сприятимуть зниженню температурних показників.

Софія Романська