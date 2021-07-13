Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у регіоні пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі шквали 15-20 метрів за секунду.

До західного регіону наближається атмосферний фронт. Він принесе довгоочікувані дощі. Втім, відчутних змін у погоді наразі не передбачають. Високі температурні показники і далі домінуватимуть.

«Сьогодні атмосфера змилостивиться над нами і пошле небесний бальзам. В Україні пройдуть локальні грозові дощі, часом зливи, можливі град і шквали. Дощі, хоч і короткочасні, все ж дадуть трохи свіжості. Бо загалом спека поки що залишається в Україні», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, послаблення спеки можливе з 18-19 липня. А поки у західному регіоні передбачають спекотну погоду, яку дещо остудять дощі.