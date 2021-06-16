Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. В області можливі грози, подекуди град та шквал 15-20 метрів за секунду. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, мінлива погода на Тернопільщині зберігатиметься до кінця тижня. Щодо температурних показників, то вони залишатимуться порівняно високими: вдень температура повітря коливатимуть від 21 до 26° тепла.

«Циклон над Кримом та Приазов’ям 17-го червня зумовить складну погоду. Очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град. У п’ятницю, суботу та на Зелену неділю буде справжнє літо – сухо, сонячно та +27 +29 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, поступово на Тернопільщину добирається справжня спека. За попередніми прогнозами, опадів у регіоні меншатиме, а температурні показники підвищуватимуться.