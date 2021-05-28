Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, в області можливий град, а пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Складні метеорологічні явища зберігатимуться і вихідними. За прогнозами синоптиків, у суботу на Тернопільщині буде хмарна погода з проясненнями, температурні показники відчутно знизяться.

«У суботу температура повітря в західних областях буде невисокою, як для кінця травня: 11 — 17 градусів тепла. Періодично прокочуватимуться дощі та грози. Втім, опади будуть короткочасними та даватимуть шанс на прояснення. Проте навіть за короткий час подекуди може поналивати багато! У неділю триватиме зниження температури повітря. Тому беріть із собою парасолі, одноразові дощовики, відповідне взуття», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, червень розпочнеться теж прохолодною погодою. На початку літа обіцяють щедрі дощі та грози, що тішить аграріїв.