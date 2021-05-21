У суботу на Тернопільщині очікуються грози та шквали 15-20 метрів за секунду. Синоптики оголосили штормове попередження. Щодо температурних показників, то вони будуть порівняно високими.

Вихідними у регіоні погода буде майже літньою. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у суботу стовпчики термометрів сягатимуть двадцяти градусів тепла. Втім, весняну ідилію можуть зіпсувати дощі та грози. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, у суботу вся Україна порине у сонце і тепло. Повітря буде комфортним, однак ймовірність опадів залишатиметься високою.

“У суботу надвечір на Заході з’явиться перший фронтальний дощ із грозою. У неділю, 23-го травня, цей атмосферний фронт із північного заходу принесе дощі в західні області України. Температура повітря залишиться приблизно в суботніх межах. Нюанс — у суботу в західних областях України пориви південно-західного вітру можуть досягати штормових поривів, 15-20 метрів за секунду”.

За попередніми прогнозами синоптиків, теплим буде на Тернопільщині і наступний тиждень. Втім, прохолоди додаватимуть дощі і грози, які далі часто навідуватимуться до західного регіону.