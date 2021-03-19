На Тернопільщині оголосили штормове попередження через ожеледицю на автошляхах. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними. Оскільки погодні умови сприятимуть небезпечним ситуаціям.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, вихідними на Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. На деяких територіях області можливий мокрий сніг. «Вітер – північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями можливі пориви вітру. Температура повітря вночі 3-5 градусів морозу, вдень від нуля до трьох градусів тепла».

За попередніми прогнозами синоптика Наталки Діденко, більш відчутне потепління прийде після 22 березня. А поки триватиме холодна погода. «20-го березня – місцями невеликий мокрий сніг та дощ. 21-го березня – хмар поменшає, сонця побільшає, без істотних опадів. Вітер з північного, північно-західного переходитиме в неділю на західний, південно-західний. У суботу навіть буде слабким. Температура повітря 20-го березня очікується на рівні +2+6 градусів, 21-го березня за рахунок прояснень потепліє на 2-4 градуси».

Холодний березень синоптики пов’язують із пізньою зимою. Наразі попередні прогнози щодо квітня теж не тішать.