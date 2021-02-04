Жителів Тернопільщини попереджають про погіршення погодних умов.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у регіоні можливий сильний західний вітер. Його пориви місцями сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Погодні умови зумовлюватиме циклон, який наближається до нашого краю разом з атмосферними фронтами. Чергові погодні зміни можуть позначитися на самопочутті метеозалежних людей, – каже синоптик Наталка Діденко. Ускладнюватиме ситуацію підвищений рівень вологості, а також висока ймовірність дощів.

«Україна у четвер знову прийматиме циклон, який, як завжди, прийде не сам, а з родичами, атмосферними фронтами. Тому в більшості наших областей пройдуть дощі. Зона опадів рухатиметься поступово, впродовж доби із заходу на схід. Йтимуть саме дощі, бо температура повітря очікується явно не лютнева: вдень +2 +7 градусів. Замість дощу мокрий сніг періодично ляпатиме у північній частині України. Циклон рідко коли статечно приходить, він зазвичай несеться, а, отже, й вітер обіцяє бути рвучким, до сильного. Завтра пориви південно-західного вітру в більшості областей України досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Вологостійке і вітронепродувне в четвер – обов’язково».

За попередніми прогнозами синоптиків, з 5-го лютого в Україні розпочнеться поступове зниження температури повітря. Похолодання по-особливому зачепить західний регіон.